أمين عام مجلس التعاون الخليجى: اعتداءات الحوثيين تهدد أمن دول المجلس والمنطقة

كتب أحمد عرفة

أدان أمين عام مجلس التعاون دول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، محاولة الحوثيين استهداف المدنيين فى السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف أمين عام مجلس التعاون: محاولات استهداف السعودية انتهاك صارخ للقوانين، موضحا أن اعتداءات الحوثيين تهدد أمن دول المجلس والمنطقة.

ولفت أمين عام مجلس التعاون، إلى أن أمن دول المجلس واستقرارها كل لا يتجزأ، متابعا: نؤيد كافة إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها، وندعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم بوجه الحوثيين.