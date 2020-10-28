اليوم السابع
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أمريكا تكشف عن لائحة اتهام فى قضية اختطاف صحفى أمريكى فى أفغانستان عام 2008

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 11:30 م
أمريكا تكشف عن لائحة اتهام فى قضية اختطاف صحفى أمريكى فى أفغانستان عام 2008 عناصر من الشرطة الافغانية
واشنطن (رويترز)

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كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن عريضة اتهام بحق الأفغانى حاجى نجيب الله تشتمل على 6 اتهامات تتعلق باختطاف صحفى أمريكى وأفغانيين فى عام 2008.

 

وأضافت الوزارة أن نجيب الله (44 عاما) اعتقل ونقل من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة التى سيمثل فيها للمحاكمة.

 

ولا تذكر عريضة الاتهام اسم الصحفى لكن مسؤولا بإحدى جهات إنفاذ القانون مطلعا على القضية قال لرويترز إن الاتهامات متعلقة بخطف ديفيد رود وهو مراسل سابق لرويترز ونيويورك تايمز ويعمل حاليا مع نيويوركر وكان قد اختطف على يد طالبان فى 2008.

 

 


أمريكا

اختطاف صحفى أمريكى

أفغانستان عام 2008

أخبار أفغانستان

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