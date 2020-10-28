أقباط يوزعون حلوى المولد النبوى على المسلمين بشوارع مدينة بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

الدين لله والحلوى للجميع، شعار رفعة سبعة من الشباب القبطى بمدينة بنى سويف، للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، حيث حرص 7 من الشباب القبطى على توزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المارة والسيارات بميدان الزراعيين أحد أكبر ميادين محافظة بنى سويف احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف.

وابتكر الشباب طريقة جديدة لإدخال البهجة على المسلمين من أبناء مدينة بنى سويف، وقاموا بتوزيع حلوى المولد على الأهالى احتفالا بالمولد النبوى الشريف .

وأكد الشباب المشارك فى المبادرة أن فكرة توزيع حلوى المولد النبوى تأتى من نابع شخصى لتظهر لاصدقاءنا المسلمين مدى حبنا لهم وتقديرا لهم.

وأضاف الشباب المشارك فى المبادرة، أن فكرة توزيع حلوى المولد النبوي لم تكن الأولى بل قمنا بتوزيع وجبات إفطار فى شهر رمضان ولعب أطفال فى عيد الفطر المبارك، وورود على المصليين فى أول أيام عودة الصلاة بالمساجد.



أقباط يوزعون حلوى المولد النبوى (2)



أقباط يوزعون حلوى المولد النبوى (3)



أقباط يوزعون حلوى المولد النبوى (4)