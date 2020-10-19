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ويعلن توفير حصص لمدارس اللغات

وزير التعليم يدعو الطلاب لمتابعة الدروس عبر قناة مدرستنا

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:00 ص
وزير التعليم يدعو الطلاب لمتابعة الدروس عبر قناة مدرستنا التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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دعا الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الطلاب  لمشاهدة الدروس التعليمية عالية المستوى على قناة "مدرستنا" مع ملاحظة الآتي:

١- تغطى هذه القناة كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الاعدادي".

 

٢- لقد بدأنا بالحصص "بالغة العربية" لان الغالبية الكاسحة من الطلاب فى مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم.

 

٣- سوف نضيف الحصص "للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

 

٤- سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائى الى الثالث الابتدائي". هذه المجموعة من الطلاب تحضر فى المدرسة معظم ايام الاسبوع وبالتالى القنوات تمثل "خدمة مساعدة لهم وليست اساسية" كما هو الحال فى الصفوف من ٤ الى ٩.

 

٥- سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوى الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد فى المقام الاول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هى "خدمة اضافية وليست محورية" مثل الصفوف من ٤ الى ٩.

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