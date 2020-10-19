اليوم السابع
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وزير الاتصالات: آلية جلسات تجديد الحبس عن بعد وفرت العبء عن المواطنين والقضاة

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:23 ص
وزير الاتصالات: آلية جلسات تجديد الحبس عن بعد وفرت العبء عن المواطنين والقضاة وزير الاتصالات
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك تعاون بين وزارة العدل والداخلية والاتصالات لتجديد حبس المتهمين عن بعد من خلال عرض الجلسة على الإنترنت، وتنعقد الجلسة سواء أكان المحامى في المحكمة أو مع المتهم في محبسه، ويتخذ القاضي القرار والجميع يسمع بعضه ونحن نتحدث عن جلسات تجديد الحبس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية: تم عمل شبكة حكومية مؤمنة وليست التطبيقات التجارية ووزارة الاتصالات هي التي قامت بعملها لتخفيف العبء على رجال القضاء والأمن وعلى المواطنين ويخفف العبء الاقتصادى والأمنى، واصطحبت وزير العدل اليوم وجلسنا في صفوف الجمهور ورأينا كيف ينتقل القاضى وكيف زود من قدرته على إنجاز عدد كبير من القضايا.

وتابع: إن التطوير فى مكاتب البريد شمل المكان وانتهينا من تطوير 890 مكتبا بريدا وهذا العام سنطور 780 مكتبا بريدا ومصرين على أن تكون على مستوى يليق بالمواطن المصرى، يكون به مقاعد وتذاكر لترتيب الأدوار وشاشات للإعلان عن الأدوار وهذا هو التطوير الشكلى المكانى ثم سنطور الخدمات التي يقدمها مكتب البريد وأطلقنا بشكل تجريبى منصة مصر الحكومية، وبدأنا بـ3 حزم خدمات مثل بطاقة التموين وتجديد شهادات الميلاد وخدمات التوثيق .

 

 


القضاء

العدل

مكاتب البريد

الاتصالات

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