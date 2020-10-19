والدة شهيد كمين الصالحية: "الحمد لله ربنا أخدلنا حقنا من المجرم هشام العشماوى"

كتب - محمد شرقاوى

قالت والدة الشهيد محمد كريم، إنها فخورة باستكمال ابنها مهاب لمشوار الشهيد محمد كريم شهيد كمين الصالحية، قائلة: "الحمد لله ربنا اخدلنا حقنا من المجرم الإرهابى هشام العشماوى"، وذلك خلال لقائها عبر سكايب برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، مع عمرو خليل وريهام إبراهيم.

وفى نفس السياق قال والد الشهيد، إن مهاب طلب الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة شقيقة الشهيد، وأبنى كان جى يحتفل بعيد ميلاده الـ21 عاما، وهو جى من السفر وعند كمين الصالحية أمطره الإرهابى الخسيس هشام العشماوى بوابل من الرصاص واستشهد.

وكانت أم الشهيد البطل محمد كريم أحمد ضيف شهيد كمين الصالحية قالت: " زى النهاردة منذ 8 سنوات حضرت حفل تخرج الشهيد محمد ابنى من الكلية الحربية الدفعة 106، وزى أي أم كنت بحلم وقتها بفرحه.. وفجأة اتسرقت فرحتى بخبر استشهاده.. وقتها حسيت أن حياتى وقفت والشهيد هو كل حياتى.. كان أول فرحتى وحبيبى وعمرى.. وكلة طيبة وحنية.. ولما جانى ابنى التانى عاوز يقدم لكلية الشرطة لا خوفت ولا ترددت وشجعته أنه يقدم ويدخل الكلية اللى بيحبها.. وحسيت وقتها أن حلمى هيتحقق.. ومهاب ابنى هيكمل مسيرة محمد كريم.. وربنا يوفقك وكل أخواتك في الشرطة.. وأعرفوا كويس أن مصر محفوظة بأمر الله.. وهتفضل مصر ديما عظيمة وقوية طول ما فيها رجالة زيكم حالفين يكملوا مشوار الشهداء الأبطال".