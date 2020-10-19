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محاور النيل بالصعيد الجاهزة للافتتاح × 8 معلومات

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 01:00 ص
محاور النيل بالصعيد الجاهزة للافتتاح × 8 معلومات المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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انتهت الحكومة من تنفيذ 4 محاور علوية لربط شرق وغرب النيل بالصعيد، ضمن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم بدلاً من 100 كم، ويقدم "اليوم السابع" في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه المحاور خلال التقرير التالي:
 
1.تشمل محاور عدلي منصور ببنى سويف وسمالوط بالمنيا وقوص فى قنا وكلابشة بأسوان.
2ـ تكلفتها تصل إلى 6.5 مليار جنيه.
3ـ أطوالها تصل إلى 70 كم.
4ـ تربط شرق وغرب النيل وكل الطرق الطولية على رأسها الصعيد الصحراوي والزراعي الشرقي والصعيد الصحراوي والزراعي الغربي.
5ـ كل محور منها عبارة عن مجموعة كباري وأنفاق متصل وليس مجرد كوبري أعلى النيل.
6ـ كل محور منها يتكون من حارتين بكل اتجاه بعرض حوالي 21 مترًا.
7ـ هذه المحاور عبارة عن شرايين تنمية تربط كل المناطق والتجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة.
8ـ تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية في أماكن التقاطعات المرورية.
 
 

محاور النيل

محور كلابشة

محور سمالوط

محور قوص

محور بنى سويف

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