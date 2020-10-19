القابضة الكيماوية تعلن إجراء تعديلات على مواعيد انعقاد الجمعيات العامة لشركاتها

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام عن تعديل فى جدول انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات التابعة نظرا لارتباط ذلك بمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانيات تلك الشركات عن العام المالى 2019-2020.

وبحسب الجدول المعدل فإنه تقرر عقد الجمعية العامة لشركتى مصر لصناعة لكيماويات والعامة لصناعة الورق راكتا يوم الأربعاء 21 أكتوبر.

فيما تقرر عقد الجمعية العامة لشركتى النصر لصناعة الكاوتشوك ناروبين، والنصر للأسمدة يوم الأربعاء 28 أكتوبر؛ فيما تم تأجيل موعد انعقاد جمعيتى الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية كيما لأجل غير مسمى.

وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 16 شركة، تم عقد الجمعيات العمومية لـ10 شركات منها، حيث فوضت الجمعيات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المحاسب عماد الدين مصطفى، بإعادة تشكيل مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020،خاصة بفضل منصب رئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس تنفيذى لإدارة الشركة، مع اجراء تعديلات على النظم الأساسية للشركات بما يتوافق مع القانون فيما يتعلق بعدد أعضاء مجالس الإدارات المعينين والمنتخبين.

يشار أن المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كشف فى تصريح سابق انه تم تسديد نحو 9 مليارات جنيه مستحقات للهيئة العامة للبترول لدى شركات القابضة من خلال قطع أراضى، تم تقييمها ووافقت الهيئة العامة للبترول على التقييم ومن أبرز تلك الاراضى، أراضى المراجل البخارية ومليون متر فى شركة النصر للأسمدة بالسويس.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن أغلب المديونيات كانت على الشركة القومية للأسمنت تحت التصفية، وهى كانت المديونية الأكبر تليها شركات الدلتا للأسمدة سماد طلخا والنصر للأسمدة بالسويس وشركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية.