10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

كتب إبراهيم قاسم

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 71 لسنة 2020، بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقرر لها فى الداخل يومى 24 و25 أكتوبر الموافقين السبت والأحد المقبلين.

ونص القرار على أن يتم ندب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، رؤساء للجان الفرعية التي تجرى فيها عملية انتخابات مجلس النواب لنظامي الفردي والقائمة معاً المقرر لها يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالداخل. وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات يكون يومى 23 و24 نوفمبر المقبل. ويبلغ عدد القضاة المنتدبين لتولى رئاسة اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب نحو 10140 قاضيا.



القرار