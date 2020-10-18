10قطاعات تهبط ببورصة الكويت بالختام.. وبنك وربة يتصدر قائمة التراجعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% خاسراً 49.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 62.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6314.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسراً 22.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4435.14 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسراً 23.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4496.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 333.5 مليون سهم بقيمة 50 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.94%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، فيما ارتفع قطاع المنافع وحيداً بنسبة 0.31%.

وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.82%، يليه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.74%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.14%، فيما تصدر سهم بنك وربة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.68% يليه سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.90%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة أجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.