"وكالة وفا": وضع صائب عريقات الصحى يتطلب وضعه تحت عناية ورقابة طبية خاصة

كتب : أحمد جمعة

أعلنت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المصاب بفيروس "كورونا"، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة فى جهازه التنفسى، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات فى أراضى الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية قد أعلنت اليوم الأحد، نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، إلى مستشفى هداسا بإسرائيل، عقب تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الخميس الماضى، إصابته بفيروس كورونا.

كانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات قد أعلنت إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا.

وتمنت أمانة سر اللجنة التنفيذية الشفاء العاجل لعريقات، واعتذرت عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام.