وعاظ وواعظات الأزهر يجوبون المدارس ضمن حملة "بالعلم نرتقى".. صور

بدأ وعاظ وواعظات الأزهر الشريف الانتشار فى المدارس والمعاهد فى مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية منذ صباح اليوم مع بداية العام الدراسى الجديد؛ وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية التى أطلقها المجمع فى هذه المناسبة بعنوان: "بالعلم نرتقي"، تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى المدارس والمعاهد فى الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، يأتى فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف تواجد الوعاظ والواعظات فى المدارس والمعاهد فى مختلف المحافظات لتوعية الطلاب بأهمية العلم فى حياتهم وبيان مصير العلماء ودورهم فى رقى المجتمع ونهضته مع بيان كيفية اتخاذ قدوة حسنة فى حياتهم.

أضاف عيّاد، أن اللقاءات التى تم تنظيمها فى المدارس والمعاهد سواء فى طابور الصباح أم داخل الفصول المدرسية، ركزت على بيان أهمية العلم ودوره فى تقدم الأمم مع ضرب النماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية تحقيق كل فرد لدوره فى المجتمع وأن العلم هو سيلة قوية للبناء ولتحقيق الأهداف والأمنيات.

أوضح الأمين العام أن المجمع حريص على التوعية المجتمعية بكل السبل الممكنة، من خلال النشر الإلكتروني، أو التواجد الميدانى لوعاظ وواعظات الأزهر بين الناس بمختلف فئاتهم العمرية وخصوصًا طلاب المدارس والمعاهد لما يمثلونه من أهمية عظمى فى بناء الوطن.