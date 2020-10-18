وزير قطاع الأعمال :رفعنا بدل الانتقال لشهر ونصف بدلا من شهر فى اللائحة الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ،أنه تقرر رفع قيمة بدل الانتقال السنوي للعاملين فى شركات قطاع الأعمال ، في لائحة الموارد البشرية ،بما يعادل شهر ونصف بدلا من شهر ، بخلاف رفع المنح والمناسبات لأكثر من 10 الاف جنيه، وكذلك البدلات رفعناها من 80 و90 جنيه الى نحو 220 جنيه شهريا

جاء ذلك خلال لقاء هشام توفيق ، ببرنامج 90 دقيقة مع الاعلامى أسامة كمال على قناة المحور ، مؤكدا أن الوزارة سعت لرفع الأجر لمن يتقاضى أقل وموازنته بمن يحصل على أجر أعلى في نفس الدرجة ، لافتا الى أن البعض كان يحصل على 1500 جنيه والأخر في نفس الشركة يحصل على 6 آلاف جنيه ،وبالتالي سعينا لتطبيق العدل، موضحا أنه من غير المقبول عندما تنخفض أرباح الشركة أن يحصل العامل على نفس الربح الذي حصل عليه العام الماضى هذا غير منطقى في القطاع الخاص مثلا .

وأشار الوزير ، الى أن اللائحة تتيح أن يربح العامل أو يزود مكاسبهو يحصل على أجر أعلى بكثير من المبلغ الثابت سنويا ، لكن من المهم ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز الشركات لزيادة أرباحها .

واستعرض البرنامج تقرير مع العاملين بشركات التأمين الذين رفضوا اللائحة وحرمان العامل من مزاياه ونقله وفصله بدون الرجوع إليه في الوقت الذي تعد الشركات رابحة وهى ليست شركات صناعية علاوة على المطالب باستمار التأمين الطبى على العاملين وأسرهم فى حين لغت اللائحة هذا الأمر.