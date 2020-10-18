اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير قطاع الأعمال :رفعنا بدل الانتقال لشهر ونصف بدلا من شهر فى اللائحة الجديدة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:33 م
وزير قطاع الأعمال :رفعنا بدل الانتقال لشهر ونصف بدلا من شهر فى اللائحة الجديدة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ،أنه تقرر رفع قيمة بدل الانتقال السنوي للعاملين فى شركات قطاع الأعمال ، في لائحة الموارد البشرية ،بما يعادل شهر ونصف بدلا من شهر ، بخلاف رفع المنح والمناسبات لأكثر من 10 الاف جنيه، وكذلك البدلات رفعناها من 80 و90 جنيه الى نحو 220 جنيه شهريا

جاء ذلك خلال لقاء هشام توفيق ، ببرنامج 90 دقيقة مع الاعلامى أسامة كمال على قناة المحور ،  مؤكدا أن الوزارة سعت لرفع الأجر لمن يتقاضى أقل وموازنته بمن يحصل على أجر أعلى في نفس الدرجة  ، لافتا الى أن  البعض كان يحصل على 1500 جنيه والأخر في نفس الشركة يحصل على 6 آلاف جنيه ،وبالتالي سعينا لتطبيق العدل، موضحا أنه  من غير المقبول عندما تنخفض أرباح الشركة أن يحصل العامل على نفس الربح الذي حصل عليه العام الماضى هذا غير منطقى في القطاع الخاص مثلا  .

وأشار الوزير ، الى أن اللائحة تتيح أن  يربح العامل أو يزود مكاسبهو يحصل على أجر أعلى بكثير من المبلغ الثابت سنويا ، لكن من المهم ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز الشركات لزيادة أرباحها .

واستعرض البرنامج تقرير مع العاملين بشركات التأمين الذين رفضوا اللائحة وحرمان العامل من مزاياه ونقله وفصله بدون الرجوع إليه في الوقت الذي تعد الشركات رابحة وهى ليست شركات صناعية علاوة على المطالب باستمار التأمين الطبى على العاملين وأسرهم فى حين لغت اللائحة هذا الأمر.

 

 


وزير قطاع الاعمال

شركات قطاع الاعمال

الصناعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطاع الأعمال العام ينهض بالمشروعات العملاقة.. الانتهاء من بناء كيما 2 والدلتا للصلب وتدشين 4 محالج جديدة ضمن خطة التطوير بـ21 مليار جنيه لشركات الغزل والنسيج.. وتحالف وطنى لتدشين أول مصنع إطارات

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 02:00 ص

تسوية 5.3 مليار جنيه قيمة المديونية المستحقة للتأمين على شركات قطاع الأعمال

الخميس، 15 أكتوبر 2020 09:30 م

الحقائق ترد على الجزيرة.. وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاءات لتوضيح فلسفة مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة.. تهدف لزيادة الأجور متضمنة المنح وبدل الانتقال.. ورؤساء النقابات يبدون تفهمهم لأهداف اللائحة

الخميس، 15 أكتوبر 2020 07:38 م

‫وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان آليات تطوير الأسطول التجاري المصري

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين تعلن صرف 58% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين تعلن صرف 58% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

5 نقاط تلخص أسباب انتصار الأهلي الكبير في الدار البيضاء

5 نقاط تلخص أسباب انتصار الأهلي الكبير في الدار البيضاء

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة