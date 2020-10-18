اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية: التصالح فى مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة أولوياتنا

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:13 م
وزير التنمية المحلية: التصالح فى مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة أولوياتنا اجتماع وزير التنمية المحلية مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر
كتب على عبد الرحمن والأقصر أحمد مرعى

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر حجازى نائب المحافظ ومحمد الفتاح آدم السكرتير العام و اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد.

وخلال اللقاء أكد شعراوى ، على أهمية الاستمرار فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عما تقوم به الإدارة المحلية ، وطالب شعراوى القيادات المحلية بالأقصر بأبعاد ومحاسبة المقصرين من العاملين والموظفين وتحفيز المتميزين لتشجيعهم على التفانى فى بالعمل، مشيرًا إلى أن ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة والمخلفات على رأس أولوياتنا وتقييم العاملين بالمحليات .

وشدد ود شعراوى على أهمية متابعة رؤساء المدن لمنظومة التصالح والتسهيل والتيسير على المواطنين والتواصل الجيد معهم لحثهم على استكمال باقى الخطوات والاجراءات الخاصة بمنظومة التصالح وسداد جدية التصالح بما يعود بالنفع على المواطن وتقنين مخالفات البناء التى يتم بمكن التصالح عليها .

كما طالب بأهمية الحزم والحسم فى مواجهة ومنع أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء.، قائلاً: "لازم نشتغل على مدار اليوم ونسمع مشاكل الناس ونتواجد معاها علشان نحصل على رضاهم عما نقوم به ونقدمه ".

كما طالب وزير التنمية المحلية، رؤساء المدن بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عَلِى جميع العاملين .. وشجعوهم للعمل بروح الفريق والعمل الجماعى ، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة فى رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية ورؤساء المدن والاحياء والقيادات فى مركز التنمية المحلية بسقارة والاكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات التدريبية الأخرى بالدولة بما يعود بالنفع فى النهاية على المواطن ، مطالبا القيادات بالمحافظة بالعمل على حسن إدارة الموارد المتاحة لديهم والاستغلال الأمثل لها .


التنمية المحلية

التصالح فى مخالفات البناء

قانون التصالح

التعديات

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