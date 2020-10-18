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وزير التموين يوجه بمتابعة طرح المنتجات وأسعارها فى مبادرة "ما يغلاش عليك"

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:00 ص
وزير التموين يوجه بمتابعة طرح المنتجات وأسعارها فى مبادرة "ما يغلاش عليك" الدكتور على المصيلحى - وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تستمر مبادرة "ما يغلاش عليك" فى طرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 30% وتتحمل الحكومة دعم أصحاب البطاقات التموينية فى الحملة بنسة تخفيضات تبدأ من 10% وتصل الى 14% للتجار ،  كما أتاحت مبادرة "ما يغلاش عليك " السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى الرصيد، بحيث يمكن شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تتواجد بالمحافظات المختلفة  على مستوى الجمهورية .
 
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات أو نسب الخصم فى المبادرات التى يتم الإعلان عنها، كما وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق للتأكد من توافر السلع للمواطنين بمختلف المحافظات.
 
 
وكان الدكتورأحمد سمير، القائم بأعمال رئيس  جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، أنه تم  تنفيذ مبادرة زيادة نسبة الخصومات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية على المنتجات ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" لـ 14% بدلا من 10 %، وذلك من منافذ المحلات المشاركة فى المبادرة وتقوم هذه المحلات بعمل أيضًا تخفيضات إضافية على المنتجات بنسبة 15% فأكثر، فمثلا صاحب البطاقة التموينية عند شراؤه سلع من أى شركة أو فرع مشارك فى المبادرة سيحصل على نسبة تخفيضات 14% تقوم الحكومة بتوريد ثمن هذه التخفيضات للتاجر الذى يقوم بعمل تخفيضات إضافية من تلقاء نفسه بنسبة 15% فأكثر، أما باقى الجهات المشاركة فى المبادرة يورد لها قيمة نسبه الخصم 10% فى حال قيامها بعمل خصومات إضافية أقل من 15%.
 
 
 
 

مبادرة ما يغلاش عليك

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