اليوم السابع
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وزير البترول: مصر نفذت إصلاحات قادتها لاحراز نجاحات مهمة على المستوى الاقتصادى

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:01 م
وزير البترول: مصر نفذت إصلاحات قادتها لاحراز نجاحات مهمة على المستوى الاقتصادى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الإصلاحات العديدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات والتي تضمنت إصلاحات رئيسية في قطاع البترول والغاز قادت مصر إلى إحراز نجاحات مهمة على المستوى الاقتصادى بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا خلال الأشهر الماضية.
 
وجاء ذلك في افتتاح المائدة المستديرة الافتراضية بعنوان "فرص زيادة الاستثمارات في الحقول البترولية المتقادمة" والتي شارك فيها الوزير عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع عدد من قيادات ورؤساء شركات البترول العالمية في مصر والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عزالرجال.
 
وأشار الملا لإستمرار قطاع البترول في جهوده الفعلية في إطار البرنامج الاقتصادى للحكومة للوصول إلى نتائج إيجابية جديدة تساعد على الوفاء بطموحات وآمال المصريين، مشيرا إلى التركيز في هذا الصدد على زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات بصناعة البترول وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وتطوير الجوانب التكنولوجية ودعم المعرفة فى كافة مراحل الصناعة البترولية.
 
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول حقق بعض النجاحات خلال الفترة الماضية في مجال زيادة الإنتاج من الحقول البترولية المتقادمة والتي تحفزه على العمل بشكل كبير على تنمية النجاحات في هذا المجال بالتعاون مع شركائه الأجانب من شركات البترول العالمية العاملة في مصر، لافتا إلى أن قطاع البترول قد قام بوضع خطة عمل لتحسين أداء الحقول البترولية المتقادمة بالتعاون بين هيئة البترول والشركات العالمية والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات في هذا المجال وتحسين الأداء التشغيلى ومن ثم زيادة الإنتاجية من هذه الحقول .
 
ودارت المائدة المستديرة حول ثلاثة محاور رئيسية خاصة بالحقول المتقادمة شملت أفضل الاستراتيجيات في هذا المجال ودور التكنولوجيا في تحسين الإنتاج من هذه الحقول، والتحديات الخاصة باقتصاديات استغلال الحقول المتقادمة، وتم استعراض ورقة العمل التي تم إعدادها في هذا الشأن .
 
وعقب النقاشات أكد المهندس طارق الملا أن تواجد مثل هذه المشاركات من شركات البترول العالمية وشركات الخدمات العاملة في مصر يعكس مدى ثقتهم وإيمانهم بأهمية الاستثمار في قطاع البترول المصرى، ويعكس أيضا مدى التواصل والتفاهم بشأن الأفكار والمقترحات المطروحة، كما يؤكد أننا نعمل سويا كفريق واحد في هذه الصناعة الحيوية للتغلب على تحدياتها، مضيفا أن الشركات العالمية عبروا بشفافية عن المتطلبات اللازمة لتحسين أداء الحقول البترولية المتقادمة وزيادة انتاجها، معربا عن اتفاقه مع عدد من الاطروحات والأفكار التي تم ذكرها ومن أهمها زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تحسين الأداء وتقليل التكاليف مما ينعكس بدوره على كفاءة العمليات التشغيلية.
 
وأكد الملا أن قطاع البترول منفتح على مناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة وأن هيئة البترول أبدت مرونة كبيرة في ذلك وتعاملت بإيجابية في هذا الصدد بدعم من الوزارة، مشيرا إلى أن هناك المزيد الذى نستطيع ان نقدمه مع شركاؤنا من خلال المناقشات المستمرة بغية وضع خارطة طريق لتحويل الأفكار والمناقشات إلى خطط عمل ومتابعتها باستمرار من خلال آليات محددة .
 

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