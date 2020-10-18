اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 01:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الى جانب منصة مصر الرقمية

وزير الاتصالات: قريبا اطلاق تطبيق وكول سنتر للحصول على الخدمات الحكومية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 09:00 م
وزير الاتصالات: قريبا اطلاق تطبيق وكول سنتر للحصول على الخدمات الحكومية الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بإطلاق تطبيق عبر الموبايل ، لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية ، إلى جانب منصة مصر الرقمية و أيضا خط ساخن يساعد المواطنين في الحصول على الخدمات . 
 
كانت الوزارة أطلقت فى وقت سابق منصة مصر الرقمية ، تتضمن 5 حزم من الخدمات الحكومية تندرج تحتها ما يقرب من 70 خدمة أبرزها التموين و التوثيق ورخصي ومركباتي وإنفاذ القانون.  
 
وقال طلعت ، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، نعمل على دعم البنية التحتية التكرارية بالمنصة،  بحيث يتم تحويل الخدمة القائمة على العنصر التبادلي لتلافي أى عطل يمكن حدوثه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين كما جاري العمل على دعم خطوط الربط في هذا الاتجاه.  
 
وتستهدف الوزارة زيادة عدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية إلى 210 خدمة خلال العام المقبل، والانتهاء من ميكنة 550 خدمة خلال عامين،  ويتم اعطاء أولوية للخدمات الأكثر طلبًا للمواطنين، ولذا تم البدء بخدمات التموين والمرور والمحاكم والتوثيق، و  أولوية أيضا للخدمات التى تهم المستثمرين وخلال العام المقبل ستكون كافة خدمات البيزنس أون لاين ، ويصل عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر منصة مصر الرقمية إلى  174.445 ألف مواطن نفذوا أكثر من 400 ألف معاملة .
 
وكان الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في وقت سابق،  أن توقيت الأكثر تسجيلًا عبر المنصة خلال فترة الصباح أو منتصف الليل، ونستهدف الوصول إلى مليون مستخدم حتى نهاية 2020.
 
 

الاتصالات

المعلومات

خدمات رقيمة

منصة مصر

كول سنتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع المياه عن مناطق حى ثان طنطا فى الغربية 3 أيام لربط الخطوط الجديدة

قطع المياه عن مناطق حى ثان طنطا فى الغربية 3 أيام لربط الخطوط الجديدة

التموين تعلن صرف 58% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين تعلن صرف 58% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

5 نقاط تلخص أسباب انتصار الأهلي الكبير في الدار البيضاء

5 نقاط تلخص أسباب انتصار الأهلي الكبير في الدار البيضاء

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة