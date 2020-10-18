وزير الاتصالات: قريبا اطلاق تطبيق وكول سنتر للحصول على الخدمات الحكومية

كتبت هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بإطلاق تطبيق عبر الموبايل ، لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية ، إلى جانب منصة مصر الرقمية و أيضا خط ساخن يساعد المواطنين في الحصول على الخدمات .

كانت الوزارة أطلقت فى وقت سابق منصة مصر الرقمية ، تتضمن 5 حزم من الخدمات الحكومية تندرج تحتها ما يقرب من 70 خدمة أبرزها التموين و التوثيق ورخصي ومركباتي وإنفاذ القانون.

وقال طلعت ، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، نعمل على دعم البنية التحتية التكرارية بالمنصة، بحيث يتم تحويل الخدمة القائمة على العنصر التبادلي لتلافي أى عطل يمكن حدوثه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين كما جاري العمل على دعم خطوط الربط في هذا الاتجاه.

وتستهدف الوزارة زيادة عدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية إلى 210 خدمة خلال العام المقبل، والانتهاء من ميكنة 550 خدمة خلال عامين، ويتم اعطاء أولوية للخدمات الأكثر طلبًا للمواطنين، ولذا تم البدء بخدمات التموين والمرور والمحاكم والتوثيق، و أولوية أيضا للخدمات التى تهم المستثمرين وخلال العام المقبل ستكون كافة خدمات البيزنس أون لاين ، ويصل عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر منصة مصر الرقمية إلى 174.445 ألف مواطن نفذوا أكثر من 400 ألف معاملة .

وكان الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في وقت سابق، أن توقيت الأكثر تسجيلًا عبر المنصة خلال فترة الصباح أو منتصف الليل، ونستهدف الوصول إلى مليون مستخدم حتى نهاية 2020.