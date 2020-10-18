اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان دار مناسبات بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:19 م
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان دار مناسبات بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن وفايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء دار مناسبات، بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء.
 
وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من مبنى دار المناسبات على مساحة 325 م2، ويضم (مجلسا بمساحة 240م2 - استراحة سكنية بمساحة 40 م2 - دورة مياه ومخزن ومطبخ بمساحة 45 م2)، بجانب لاند سكيب على مساحة 1300م2 ويضم (2 برجولة من الخشب العزيزي على مساحة 224م2 - مدخل من جرانيت أحمر فرسان - بردورات - انترلوك - نخيل بلدي - نخيل برتشارديا - صبار - أعمدة ديكورية). 
 
 

وزاره الاسكان

محافظه جنوب سيناء

مدينه طور سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة