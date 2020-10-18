اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان: تنفيذ 10مشروعات للصرف الصحى لخدمة سكان محافظة جنوب سيناء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:30 م
وزير الإسكان: تنفيذ 10مشروعات للصرف الصحى لخدمة سكان محافظة جنوب سيناء وزاره الاسكان - ارشيفيه
كتب أحمد حسن وفايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الوزارة والمحافظة، محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طور سيناء، بتكلفة 182 مليون جنيه، بنظام برك الأكسدة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولي ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الطور. 
 
وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، لخدمة 110 آلاف نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ مشروعين للصرف الصحى، لخدمة 45 ألف نسمة.
 
وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة 100 ألف نسمة نسمة من سكان محافظة جنوب سيناء، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات أخرى لمياه الشرب لخدمة 55 ألف نسمة. 
 
 

وزاره الاسكان

محافظه جنوب سيناء

مشروعات الصرف الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

مرتضى منصور للمحكمة: مستقبل الزمالك بينهار وعندى نهائى لازم أكون جنب اللاعيبة

مرتضى منصور للمحكمة: مستقبل الزمالك بينهار وعندى نهائى لازم أكون جنب اللاعيبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة