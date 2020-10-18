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هشام توفيق: نقابات العمال لم ترد على لائحة الموارد البشرية للوزارة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:44 م
هشام توفيق: نقابات العمال لم ترد على لائحة الموارد البشرية للوزارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه حتى الآن لم ترسل النقابات ردودها وملاحظاتها على اللائحة، بعد أن قمت بدعوتهم واللقاء معهم والتباحث حول هذا الأمر، لافتا أن شركات التامين سيكون هناك زيادة فى الرواتب وهذتا معناه انهم فاهمين اللائحة خطأ، لكن من الطبيعى أن يتأثر البعض، بالرغم من أننا سنضيف الأجور المتغيرة للأجر الأساسى، وبالتالى لن يتأثر الأجر كما يثير البعض.
 

أضاف هشام توفيق، خلال لقاء ببرنامج 90 دقيقة مع الاعلامى أسامة كمال على قناة المحور، أنه كان من المهم أن تقوم النقابات بشرح اللائحة للعاملين، خاصة ان اللائحة ما تزال مسودة ونسعى لشرحها حيث قمت مؤخرا بعمل لقاء بالفيديو كونفرانس بمشاركة 56 جهة كل جهة فيها ما لا يقل عن 4 افراد والناس تفهمت هذا الأمر، وقمت بالرد على كافة التساؤلات بدل المرة 6 مرات، موضحا "قمت بتدوين بعض الملاحظات معى بحيث يتم التعامل معها فى اللائحة ".


وزير قطاع الاعمال

شركات قطاع الاعمال

الصناعات

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