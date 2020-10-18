ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع وحاويات متنوعة خلال 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، ووصل اجمالي السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19309 طن تضم 11209 طن يوريا و3500 طن فوسفات و4600 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51936 طن تشمل 20729 طن قمح و450 طن خردة و19719 طن لفات حديد و4038 طن ابلاكاش و7000 طن ذرة . ‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 517 حاوية مكافئة تضم خضروات ( بطاطس وليمون وفاصوليا وخضار مجمد ) و حاصلات زراعية ( شمر وحبة البركة وبردقوش ) وفواكة ( رمان وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والجزائر والأردن وايطاليا ومالطا واسبانيا والمانيا كرواتيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1015 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3358 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90383 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97838 طنا .

كما غاد الميناء قطار بضائع بحمولة إجمالية 1378 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3418 شاحنة منها 868 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41222 من البضائع العامة .