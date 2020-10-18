مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

كتب محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول بث البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الرابع حتى السادس الابتدائى والمرحلة الإعدادية، حيث تعتمد خطة العام الدراسى الجديد على البرامج والمنصات والقنوات التعليمية، بعد تقليل كثافة الفصول، واعتماد حضور الطلاب على يومين حتى 4 أيام بسبب الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قناة مدرستنا يتم بثها على "نايل سات"، وكما قلنا سابقا سوف يبدأ إرسال قناة موازية لمقررات السنوات الأول حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم 15 نوفمبر، وكذلك قناة ثالثة للتعليم الفنى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠.

وتابع وزير التربية والتعليم: يمكن الآن مشاهدة محتوى المواد التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا"، وتردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦