منسق الأمم المتحدة فى مصر: منبهر من الربط بين الرياضة ومواجهة التحرش

كتبت ياسمين يحيى تصوير السعودى محمود

أبدى ريتشارد ديكتس، منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، ابنهاره بكيفية الربط بين الرياضة عامة والكيك بوكسينج، خاصة مع توعية الفتيات ضد التحرش والعنف، قائلا، إنه ليس من حق أى فرد أن يستخدم العنف ضد السيدات".

وأضاف ريتشارد خلال مؤتمر تدشين مبادرة لا للتحرش أن المبادرة وهذا البرنامج يعلم الناس كيفية السلام مع النفس وعدم استخدام العنف مع الآخرين.

من جانبها قالت منال عيد، مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن دور الإدارة فى صندوق الأمم المتحدة ليس التوعية فى أمور الصحة والإنجاب بل التوعية فى الدفاع عن النفس خاصة التحرش، حيث ستقوم هذه المبادرة بتعليم الفتيات حماية نفسها باستخدام مهارات رياضية حتى تختفي الظاهرة من المجتمع.

وكان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أكد أن التحرش والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ولكنها فى مصر لا تحتل نسبة عالية مقارنة بباقى الدول، ولا يخفى على أحد اهتمام الرئيس بالمرأة. وقال صبحى خلال مؤتمر "لا للتحرش" الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة لتدشين وانطلاق حملة لا للتحرش على مستوى أنحاء الجمهورية برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هذه الفترة تختلف لأننا سنعلم البنات كيفية الدفاع عن أنفسهن باستخدام بعض المهارات مع التوعية والتدريب عن كيفية الدفاع .











































