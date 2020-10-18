مقرر المجلس القومى للسكان السابق: أفقر 10 محافظات فى مصر أكثرهم خصوبة

إبراهيم حسان

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، إن الإرهاب والزيادة السكانية هما الأكثر خطرا على مصر، لافتًا إلى أن العلاقة واضحة جدا بين الزيادة السكانية والفقر، فهى نتيجة وسبب أيضا، حيث أن أفقر 10 محافظات فى مصر هما أكثرهم خصوبة.

وأضاف الدكتور عمرو حسن، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن نسب الفقر والبطالة والتسرب من التعليم والأمية هما أساس الزيادة السكنية، موضحا أن المشكلة فى مصر فى معدل النمو السكانى حيث أنه أكثر من أربع أضعاف الصين، وهذا ضغط كبير على الدولة المصرية واقتصادها.

وأشار إلى أن التجربة المصرية فى الثمانينات استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا فى تلك الفترة، منوها بأن الأزمة السكانية كانت بداية من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965، بإنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان.

وأوضح أن معدل الإنجاب الكلى لعام 2020 كان 30 طفل لكل 10 سيدات، لافتاً إلى أن دول عديدة أغلقت هذا الملف منذ 20 عاما رغم أنها فتحته فى نفس التوقيت الذى قامت به الدولة المصرية.