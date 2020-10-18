مؤشرات البورصة المصرية حمراء بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 624.244 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة.