علشان متتلخبطش .. اعرف كل شيء عن أعراض ومضاعفات فيروس الإنفلونزا

كتبت هند عادل

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الرئتين والأنف والحنجرة إنه مرض تنفسي معدي تتراوح أعراضه من خفيفة إلى شديدة، تتشابه أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد، قد يكون من الصعب التمييز بين المرضين في معظم الحالات ، تكون أعراض الأنفلونزا أكثر حدة وتستمر لفترة أطول من نزلات البرد.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالأنفلونزا ، لكن بعض الناس يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يشمل ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، وفقا لما ذكره موقع HEALTHLINE.

يزداد خطر الإصابة بالأنفلونزا أيضًا إذا كان لدي الشخص جهاز مناعي ضعيف أو حالة مزمنة ، مثل مرض قلبي، مرض كلوي، مرض السكري من النوع 1 أو 2.

أعراض الانفلونزا

إلتهاب الحلق، العطس، سيلان الأنف، غالبًا ما تتفاقم الأعراض مع تقدم الفيروس ويمكن أن تشمل:

حمى، عضلات مؤلمة، قشعريرة في الجسم، التعرق، صداع الراس، سعال جاف، إحتقان بالأنف، إعياء، ضعف.

عادة لا تتطلب الأنفلونزا زيارة الطبيب. غالبًا ما تتحسن الأعراض بالعلاج المنزلي في غضون أسبوع تقريبًا يمكنكتخفيف الأعراض بأدوية البرد والإنفلونزا التي لا تستلزم وصفة طبية من المهم أيضًا الحصول على قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل.

ومع ذلك ، فإن بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، تشمل المجموعات المعرضة للخطر أولئك الذين هم الأطفال الأقل من عامين، 65 سنة أوأكبر، حامل أوأنجبت مؤخرًا، 18عامًا أو أقل ويتناولون الأسبرين، لديك حالة مزمنة، مثل مرض السكري أوالربوأو أمراض القلب أو فيروس نقص المناعة البشرية

مضاعفات الانفلونزا

يتعافى معظم الناس من الأنفلونزا دون مضاعفات. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تتطور عدوى ثانوية ، مثل، التهاب رئوي، التهاب شعبي، عدوى الأذن، إذا اختفت الأعراض ثم عادت بعد بضعة أيام، فقد تكون مصابًا بعدوى ثانوية. قم بزيارة الطبيب إذا كنت تشك في وجود عدوى ثانوية، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي مهددًا للحياة.

أنواع فيروسات الانفلونزا الموجودة

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من فيروسات الإنفلونزا التي تصيب البشر: النوع أ، والنوع ب، والنوع ج (هناك نوع رابع ، النوع د ، لا يؤثر على البشر.)، يمكن أن يصاب البشر والحيوانات من النوع A لأن فيروس الأنفلونزا يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر يتغير هذا الفيروس باستمرارويمكن أن يتسبب في أوبئة إنفلونزا سنوية، يمكن أن تتسبب إنفلونزا النوع B أيضًا في حدوث فاشيات موسمية خلال أشهر الشتاء. ومع ذلك ، فإن هذا النوع عادة ما يكون أقل حدة من النوع أ ويسبب أعراضًا أكثر اعتدالًا. في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب النوع ب مضاعفات خطيرة. لا يمكن أن ينتقل النوع B إلا من البشرإلى البشر، تصيب أنفلونزا النوع C البشر وبعض الحيوانات أيضًا يسبب أعراضًا خفيفة ومضاعفات قليلة.