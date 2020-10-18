اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..وارتفاع 120 سهماً

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:55 م
صعود هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..وارتفاع 120 سهماً بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8560.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسراً 14.88 نقطة ليغلق عند مستوى 14628.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 415.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال.
 
وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.71%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.21%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%.
 
وقفز 120 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.75%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 9.29%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 8.59%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "زين السعودية" بنسبة 4.87%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 3.37%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 448.4 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية، والتي سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 29 أكتوبر.
 
فيما أعلنت شركة (سابك)، عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة (أرامكو السعودية) من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم، آخذين في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة