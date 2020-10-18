شاهد.. الهجرة تنشر فيديو للرد على أسئلة الناخبين المصريين بالخارج حول انتخابات النواب

كتب محمود راغب

أعدت وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو خاص للرد على أهم الأسئلة للناخبين المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب 2020.

وكشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه بشأن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، يبدأ غدًا الإثنين 19 أكتوبر الجارى طباعة، وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة.

وأشارت وزارة الهجرة، فى تدوينه لها على الصفحة الرسمية للوزارة، أن يستمر ذلك إلى بعد غد الثلاثاء 20 أكتوبر الجارى.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد وجهت بتفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص البريد الإلكتروني ‪ Egyexpcare2020@gmail.com‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر.

ووفقا للقانون، لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته واختيار المرشحين في دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.