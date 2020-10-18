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رئيس هيئة التنمية الصناعية يكشف شروط تأجير وتمليك وحدات صناعية فى 7 محافظات

الأحد، 18 أكتوبر 2020 07:08 م
رئيس هيئة التنمية الصناعية يكشف شروط تأجير وتمليك وحدات صناعية فى 7 محافظات اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب أحمد عرفة

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كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل طرح 1657 وحدة صناعية فى 7 محافظات، موضحًا شروط الحصول على الوحدات الصناعية بنظامى الإيجار والتمليك قائلا: "السن يتراوح ما بين 21 و65 عاما، مع تقديم دراسات محددة حال الاعتماد على التمويل البنكي، فضلا عن دراسة الجدوى".

 

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إنه تم طرح 7 مجمعات صناعية فى 7 محافظات مختلفة، من بينها الإسكندرية والمحلة الكبرى والمنيا وسوهاج، بإجمالى 1657 وحدة، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد مرحلة ثانية لطرح مجمعات صناعية جديدة في 6 محافظات أخرى.

 

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الوحدات الصناعية مطروحة بنظامى الإيجار والتمليك مع إمكانية التقسيط، قائلا: نتيح كافة التسهيلات، مع إتاحة فرصة الحصول على قرض من أحد البنوك.

 

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن متوسط سعر المتر بالوحدة الصناعية يصل إلى 21 جنيها تقريبا للمترو فى نظام الإيجار، لافتًا إلى أن الوحدات الصناعية في الإسكندرية قائمة على الصناعات البلاستيكية، بينما تعتمد على المفروشات والملابس الجاهزة بالأقصر.

 

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، 


رئيس هيئة التنمية الصناعية

اللواء محمد الزلاط

وحدات صناعيه

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