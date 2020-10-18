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رئيس جامعة عين شمس يتفقد أول مطعم مفتوح بمدينة الطلبة.. صور

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:16 م
رئيس جامعة عين شمس يتفقد أول مطعم مفتوح بمدينة الطلبة.. صور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محسن البديوى

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أجرى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، جولة تفقدية للمطعم المفتوح و الذى تم تنفيذه للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية بهذا التصميم العالمى الفريد، بالمدينة الجامعية للطلبة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن تنفيذ هذا المطعم جاء بهدف توفير أكبر سبل الحماية للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية و غيرهم من الطلاب حتى يتمكنوا من تناول وجباتهم فى جو صحى مفتوح، دون التعرض لأية مخاطر محتملة للعدوى، مؤكداً أن المطعم تم تصميمه بشكل يناسب حماية مرتاديه من التعرض للشمس أو المطر وغيرها من الظواهر الجوية وبما يضمن مظهر جمالى ملائم ومحبب للطلاب.

وأضاف أن المطعم صُمم بطريقة ذكية متعددة الاستخدامات، بحيث يتم استخدامه فى غير فترات الوجبات كمكان للترفيه وممارسة الأنشطة وفق الاحترازات اللازمة وكذلك إمكانية استخدامه كمكان للاستذكار فى الهواء الطلق.

وشملت الجولة أيضا تفقد كافة أبنية المدينة و ملحقاتها، وذلك للاطمئنان على انتظام إجراءات تسكين الطلاب مع مطلع العام الجامعى الجديد 2020/2021، كما تابعا انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملاعب و مضمار الجرى المنشأ حديثاً و ساحات الاستراحة المعدة للطلاب وغيرها.

وكانت الجامعة عقدت عدداً من ندوات التوعية للاخصائيين الاجتماعيين و الإداريين وكافة أطقم الجهاز الإدارى من العاملين بقطاع المدن الجامعية بهدف التوعية بكيفية تطبيق و التحقق من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس ( كوفيد _19) ، وذلك بالتعاون مع فريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس؛ لضمان سلامة الطلاب.

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