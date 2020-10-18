اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة تكشف الطفرات الصامتة لفيروس كورونا وتوقعات بظهور سلالة جديدة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:00 م
دراسة تكشف الطفرات الصامتة لفيروس كورونا وتوقعات بظهور سلالة جديدة طفرات فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن الباحثون في جامعة ديوك الأمريكية من تحديد عدد من الطفرات "الصامتة" فيما يقرب من 30 ألف حرف من الشفرة الجينية لفيروس كورونا، مما ساعده على الازدهار بمجرد أن حقق قفزة، وربما ساعد في تمهيد الطريق للوباء العالمي.

ووفقا للدراسة ، التي نُشرت في مجلة PeerJ ، وهى مجلة علمية أمريكية، استخدم الباحثون طرقًا إحصائية طوروها لتحديد التغيرات التكيفية التي نشأت في جينوم -CoV-2 في البشر ، ولكن ليس في فيروسات كورونا ذات الصلة الوثيقة الموجودة في الخفافيش والبانجولين.

تحديد الطفرات التى طورت من فيروس كورونا
تحديد الطفرات التى طورت من فيروس كورونا

 

قال المؤلف الرئيسي أليخاندرو بيريو ، زميل ما بعد الدكتوراه في مختبر عالم الأحياء جريج وراي في ديوك: "نحاول معرفة ما الذي جعل هذا الفيروس فريدًا للغاية".

كما أشارت الدراسة الجديدة إلى الطفرات التي غيرت البروتينات الشائكة، مما يشير إلى أن السلالات الفيروسية التي تحمل هذه الطفرات كانت أكثر عرضة للنمو.

ووفقا للباحثين، فأن ما تفعله هذه التغييرات في بنية الحمض النووي الريبي لضبط فيروس -CoV-2 في البشر بصرف النظر عن فيروسات كورونا الأخرى لا يزال غير معروف،  لكنها ربما تكون قد ساهمت في قدرة الفيروس على الانتشار قبل أن يعرف الناس حتى أنهم مصابون به - وهو اختلاف حاسم جعل الوضع الحالي أكثر صعوبة للسيطرة عليه من تفشي فيروس كورونا سارس عام 2003.

وبشكل عام ، من خلال تحديد التغييرات الجينية التي مكنت الفيروس التاجي الجديد من الازدهار في المضيفين من البشر ، يأمل العلماء في التنبؤ بشكل أفضل بتفشي الأمراض الحيوانية المنشأ في المستقبل قبل حدوثها.

وقال الفريق البحثى، أن الفيروسات تتغير وتتطور باستمرار، لذا من المحتمل أن تظهر سلالة جديدة من فيروس كورونا قادرة على إصابة الحيوانات الأخرى والتي لديها أيضًا القدرة على الانتشار إلى البشر ، كما فعل  فيروس كورونا المستجد -CoV-2.


فيروس كورونا

طفرات فيروس كورونا

فيروسات تاجية

فيروسات تصيب البشر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشكيل الرجاء المغربى المتوقع أمام الزمالك فى مباراة الليلة بدورى الأبطال

تشكيل الرجاء المغربى المتوقع أمام الزمالك فى مباراة الليلة بدورى الأبطال

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة