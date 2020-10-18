خبير أمراض معدية أمريكى: يحذر من زيادة إصابات كورونا مع اقتراب الشتاء

كتبت أمل علام

حذر أنتونى فوسى، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، من تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مع اقتراب فصل الشتاء، ويحاول مسؤولو الصحة احتواء المعدل المتزايد للإصابات.

وقال موقع" CNN" الاخبارى تتزايد أعداد الحالات بشكل مطرد يوميًا، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

بلغ متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة في البلاد أكثرمن 53 ألف حالة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة أكثر من 55% في شهرواحد فقط، ولم يكن عبء زيادة الاعداد يوم الجمعة هو الاستثناء، وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

على عكس الارتفاعات السابقة، يبدو هذه المرة أنه لا توجد منطقة آمنة، حيث يشهد الشمال الشرقي، الذي ظل مستقرًا نسبيًا منذ الربيع، ارتفاعًا في الحالات كما هو الحال في شمال غرب المحيط الهادئ، تأتي الزيادات في الوقت الذي لم يتباطأ فيه عدد الحالات الجديدة في الغرب الأوسط.

قال مسؤولو الصحة بالولاية، إن أربع ولايات على الأقل، "أيداهو وإلينوي ونورث كارولينا ووايومنج " أبلغت عن أعلى عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19 حتى الآن.

حذرالدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن معدلات الإصابة مرتفعة للغاية مع اقتراب نهاية العام، يقول خبراء آخرون إن البلاد تستعد لفصل شتاء صعب للغاية.

وأوضح الموقع، أنه بينما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا في الحالات، ناقشت إدارة ترامب بعض خططها لتوزيع اللقاحات.

أكد المسؤولون الفيدراليون، أنه تم تخصيص صيدليات CVS و Walgreens لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المجانية، بمجرد الموافقة عليها.

قال بول مانجو، نائب رئيس الأركان للسياسات في هيئة الصحة والخدمات الإنسانية، خلال إفادة هاتفية يوم الجمعة مع الصحفيين، إن تجار التجزئة هم الأقدرعلى إرسال وحدات متنقلة لتطعيم كبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر في الموقع.

في وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب إن كبار السن سيكونون أول من يحصل على أي لقاح بمجرد الموافقة عليه، وسننهي هذا الوباء قريبًا".

لم تتم الموافقة على لقاحات لفيروس كورونا من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" حتى الآن، لكن مركز السيطرة على الأمراض نشر توقعات متفائلة بشأن لقاحات فيروس كورونا، ووعد ببعض اللقاحات بحلول نهاية العام.