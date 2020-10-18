اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

خبير أمراض معدية أمريكى: يحذر من زيادة إصابات كورونا مع اقتراب الشتاء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:00 م
خبير أمراض معدية أمريكى: يحذر من زيادة إصابات كورونا مع اقتراب الشتاء تزايد حالات كورونا.. وتوزيع اللقاحات بالمجان بمجرد الموافقة عليها
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر أنتونى فوسى، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، من تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مع اقتراب فصل الشتاء، ويحاول مسؤولو الصحة احتواء المعدل المتزايد للإصابات.

وقال موقع" CNN" الاخبارى تتزايد أعداد الحالات بشكل مطرد يوميًا، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

بلغ متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة في البلاد أكثرمن 53 ألف حالة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة أكثر من 55% في شهرواحد فقط، ولم يكن عبء زيادة الاعداد يوم الجمعة هو الاستثناء، وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

على عكس الارتفاعات السابقة، يبدو هذه المرة أنه لا توجد منطقة آمنة، حيث يشهد الشمال الشرقي، الذي ظل مستقرًا نسبيًا منذ الربيع، ارتفاعًا في الحالات كما هو الحال في شمال غرب المحيط الهادئ، تأتي الزيادات في الوقت الذي لم يتباطأ فيه عدد الحالات الجديدة في الغرب الأوسط.

قال مسؤولو الصحة بالولاية، إن أربع ولايات على الأقل، "أيداهو وإلينوي ونورث كارولينا ووايومنج " أبلغت عن أعلى عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19 حتى الآن.

حذرالدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن معدلات الإصابة مرتفعة للغاية مع اقتراب نهاية العام، يقول خبراء آخرون إن البلاد تستعد لفصل شتاء صعب للغاية.

وأوضح الموقع، أنه بينما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا في الحالات، ناقشت إدارة ترامب بعض خططها لتوزيع اللقاحات.

أكد المسؤولون الفيدراليون، أنه تم تخصيص صيدليات CVS و Walgreens لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المجانية، بمجرد الموافقة عليها.

قال بول مانجو، نائب رئيس الأركان للسياسات في هيئة الصحة والخدمات الإنسانية، خلال إفادة هاتفية يوم الجمعة مع الصحفيين، إن تجار التجزئة هم الأقدرعلى إرسال وحدات متنقلة لتطعيم كبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر في الموقع.

في وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب إن كبار السن سيكونون أول من يحصل على أي لقاح بمجرد الموافقة عليه، وسننهي هذا الوباء قريبًا".

لم تتم الموافقة على لقاحات لفيروس كورونا من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" حتى الآن، لكن مركز السيطرة على الأمراض نشر توقعات متفائلة بشأن لقاحات فيروس كورونا، ووعد ببعض اللقاحات بحلول نهاية العام.

 


كورونا

تزايد حالات كورونا بالولايات المتحدة

فيروس كورونا

توزيع لقاح كورونا بالمجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة