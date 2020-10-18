اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس تنتهى من رفع المناهج الدراسية على المنصات التعليمية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 12:21 ص
جامعة عين شمس تنتهى من رفع المناهج الدراسية على المنصات التعليمية افتتاح العام الجامعي الجديد بجامعة عين شمس
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر قصر الزعفران.
 
وشهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة هبه شاهين أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي للجامعة.
 
شهد اللقاء جولة داخل قصر الزعفران واستعراض لتاريخ القصر الذي تعود نشأته لعهد الخديوي إسماعيل، وتم تشيده على غرار قصر فرساي بفرنسا.
 
وفى السياق افتتح اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي يرافقه، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، العام الجامعي الجديد 2020/2021 ، من داخل حرم جامعة عين شمس، حيث شهد مراسم تحية العلم وسط إجراءات احترازية مشددة.
 
هذا وقد ضمت فاعليات افتتاح العام الجامعي معرضاً فنياً مفتوحاً داخل الحرم الرئيسي للجامعة ، حيث أشاد وزير التعليم العالي بالمستوى الفني الراقي للطلاب، ووجه بضرورة استمرار إقامة معارض فنية يتم فيها عرض لوحات الطلاب و إبداعاتهم مع إتاحة حضور  المعرض للجمهور العام.
 
بدوره أكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة و صرامة، حفاظاً على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي والتشديد على إرتداء الكمامات بالإضافة إلى استمرار ندوات وحملات التوعية ورفع درجة الاستعداد الدائم مع توفير المطهرات والمعقمات بشكل مستمر داخل الحرم.
 
كما أشار إلى أن الجامعة انتهت من إعداد المناهج الدراسية ورفعها على المنصات التعليمية المختلفة.
 
من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجامعة ستحرص خلال العام الجامعي الجديد على إتاحة فرصة أكبر للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ولكن وفق ضوابط تحقق سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، بحيث تسير خطتي التعليم الهجين والنشاط الهجين بالتوازي ودون أن تتأثر بأي ظروف صحية عالمية قد تستمر لمدى غير معلوم.
 
و أضاف أن الجامعة تحرص على تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة من خلال تقديم مكافآت مادية مجزية إلى جانب الدعم المعنوي و توفير كافة مستلزمات الانشطة الطلابية المختلفة ، مشيراً إلى أنه سيتم عرض لوحات الطلاب مذيلة بتوقيعهم بمختلف أرجاء الجامعة ، مع إهداء وزارة التعليم العالي مجموعة من لوحات الطلاب و أعمالهم الفنية تشجيعاً لهم.
 
و أوضح أن إدارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم و الطلاب أعدت بنية تحتية جيدة تسمح بالتعلم الإلكتروني عن بعد مع توفير كافة الإمكانيات التكنولوجية اللازمة، لافتاً أن نسبة التعلم عن بعد بالنسبة للتعلم وجهاً لوجه سوف تتراوح من 20 إلى 50 % وفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية.

 


عين شمس

جامعه عين شمس

الجامعات

محمود المتينى

العام الجامعى

التعليم

كرم جبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة عين شمس يلتقى كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بقصر الزعفران

السبت، 17 أكتوبر 2020 03:03 م

وزير التعليم العالى يشهد انطلاق العام الجامعى الجديد بجامعة عين شمس.. منع دخول الطلاب بدون الكمامة.. الكليات ترفع شعار "التباعد الاجتماعى" وتقلل ساعات المحاضرات.. وقياس الحرارة وتعقيم القاعات والمعامل.. صور

السبت، 17 أكتوبر 2020 11:30 ص

وزير التعليم العالى من عين شمس يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت، 17 أكتوبر 2020 11:27 ص

وزير التعليم العالى يشهد انطلاق العام الجامعى الجديد بجامعة عين شمس.. صور

السبت، 17 أكتوبر 2020 10:08 ص

جامعة عين شمس تستقبل الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد بإجراءات وقائية

السبت، 17 أكتوبر 2020 09:59 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

الإسكان تستعين بالكهرباء لتنفيذ خطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

التعليم تؤكد حساب أسعار مجموعات التقوية وفق المدة الزمنية للمجموعة بساعتين

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب غدًا

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

أمين مجلس الشيوخ يؤكد إذاعة جلسة اليوم عبر التليفزيون المصرى

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

وزير السياحة: استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى بالمواقع الأثرية يبرز معالم مصر

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار الثلاثاء المقبل وانخفاضا فى درجات الحرارة

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

كيف يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. المستشار محمود إسماعيل يكشف لتلفزيون اليوم السابع.. ملامح الجلسة الإفتتاحية غدا بقيادة الفريق جلال هريدى ..ويوضح طريقة انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

ريال مدريد يتلقى الهزيمة الأولى بالليجا هذا الموسم أمام قادش.. فيديو

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

محمد الباز لأسامة هيكل: أنت لا تختلف عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

واحشتنى إمتى اللقا.. آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسى.. فيديو

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

قرينة الرئيس تنعى والدة الشهيد منسي: سطرت بتضحياتها أبلغ دروس الانتماء

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

ظهور حالتى كورونا في صفوف الرجاء المغربي قبل 24 ساعة على لقاء الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة