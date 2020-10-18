جامعة النهضة تحتفل ببدء العام الدراسى بحضور حسام موافى ومحافظ بنى سويف.. صور

كتب محمد صبحى

بدأت جامعة النهضة احتفالها بالعام الدراسي الجديد 2020-2021 بندوة للعالم الكبير الدكتور حسام موافى، رائد طب الباطنة بالوطن العربي وأستاذ الباطنة والرعاية الحرجة بطب القصر العيني جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من طلاب الجامعة، وذلك بمسرح الجامعة .

وأوضح الدكتورحسام الملاحي رئيس جامعة النهضة فى بيان صادر عن الجامعة، أن استضافة الدكتور حسام موافي في احتفال الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد، يعكس احتراماً كبيراً لرمز كبير من رموز الطب في مصر والوطن العربي، واختيار لرمز إنساني كرس حياته وعلمه لخدمة المرضي، وقدم نموذجاً مهنياً وإنسانياً للطبيب البارع المخلص في خدمة وطنه، وأسهم بعلمه وخبرته في تعليم أجيال متعاقبة من الأطباء في شتى ربوع الوطن العربي.

كما أوضح رئيس الجامعة أن استضافة الدكتورأنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق والرئيس الأسبق لجامعة النهضة يمثل فرصة قوية لتواصل الأجيال بين القيادات السابقة والقيادات الحالية، كما أشاد بدور المحافظ الشاب الدكتور محمد غنيم لجهوده المتواصلة في تعزيز التنمية بمحافظة بنى سويف.

كما أكد أن الاهتمام بكلية الطب البشري بالجامعة وشراكتها مع جامعة فيينا باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات الأوربية في المجال الطبي، وتجهيز الكلية وفق أحدث المعايير الدولية، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الشراكة مع كبرى الجامعات المصنفة عالمياً للانتقال بالتعليم المصري وخاصة التعليم الطبي إلى مصاف الدول المتقدمة.