ترامب يهاجم هيلارى كلينتون حول البريد الإلكترونى..والجمهور يرد: "احبسوها"

كتبت رباب فتحى

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين وهيلارى كلينتون، قائلا إنهم تجسسوا عليه وكانت لديهم علاقات مع روسيا وأوكرانيا واتهموه هو بذلك.

وردًا على تصريح ترامب ، بدأ الحشد يهتفون "احبسوها ، احبسوها ، احبسوها"، وهو أحد الشعارات التى استخدمها جمهور حملة ترامب في عام 2016 ، عندما رددوا العبارة عندما قال ترامب إنه يجب حبس الديموقراطية هيلاري كلينتون لإرسال رسائل بريد إلكتروني عبر خادم غير آمن في منزلها كوزيرة للخارجية. ثم قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في ذلك الوقت أنه لا ينبغي محاكمة كلينتون.

وربط ترامب المنافس الديمقراطي جو بايدن باليسار الراديكالي لحزبه خلال تجمع حاشد يوم السبت حضره آلاف الأشخاص فى ميتشجان.

وأصر الرئيس الجمهوري أيضًا على أن الحاكمة جريتشن بحاجة إلى تخفيف المزيد من قيود COVID-19 ، على الرغم من أن المحكمة العليا في ميتشجان قد أبطلت بالفعل أوامرها التنفيذية الطارئة لأن قانون عام 1945 الذي اعتمدت عليه كان غير دستوري. ومنذ ذلك الحين ، أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولايتها أوامر وبائية جديدة لارتداء الأقنعة والحد من قدرات الشركات.

قال ترامب مشجعًا: "عليكم أن تجعلوا حاكمتكم أن تفتح ولايتها." وافتحوا مدارسكم. ... يجب أن تكون المدارس مفتوحة ".

ودافع ترامب عن موقفه من فيروس كورونا، وقال إنه خير دليل على أن اللقاحات والعلاجات التجريبة تنجح وأنه سينجح فى المواجهة مع الوباء.