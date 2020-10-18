ترامب: أمريكا لن تكون أبدا دولة اشتراكية.. والجمهور يهتف: "12 سنة أخرى"

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه الولايات المتحدة لن تكون أبدا دولة اشتراكية، مشيرا إلى أن الديمقراطيين لا يقدرونها كما ينبغى حيث أنها أجمل دولة فاضلة وجدت فى العالم.

وانتقد فى فعالية انتخابية فى ميتشيجان تحت اسم "دعم الطريقة الأمريكية للحياة"، استهداف مظاهرات "حياة السود تهم" لتماثيل رموز أمريكية، قائلا إنهم يريدون سرقة تراثنا، مهاجما المرشح الديمقراطى، جو بايدن، باعتباره لا يملك السيطرة التى تؤهله ليصبح رئيسا.

وكرر الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة كان لديها أعظم اقتصاد فى التاريخ، ولكن بسبب الوباء الذى وصفه بالطاعون الذى اندلع من الصين، متعهدا بأنه سيجعل الاقتصاد عظيما مجددا مدللا على ذلك بأرقام الربع الثالث، وقال إن الربع الرابع والعام المقبل سيكونان رائعان اقتصاديا.

وقال إنه إذا لم يكن رئيسا للبلاد، لكانت المظاهرات استهدفت تماثيل جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وإزالتها أو حطمتها، حيث نادت بعض الجماعات بإزالة اسم جورج واشنطن.

وأضاف أن اليسار الردايكالى سيزيل التاريخ الأمريكى، وجو بايدن لن يفعل شيئا حيال ذلك.

وتمنى ترامب الشفاء لحملة كامالا هاريس، مشيدا بأداء نائبه، مايك بنس أمامها فى المناظرة بينهما.

وهتف الجمهور فى الفعالية الانتخابية 4 سنوات أخرى، فرد ترامب إن "12 عاما تجعلهم يفقدون صوابهم"، فصاح الحضور "12 عاما أخرين".