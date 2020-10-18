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تباين سعر اليورو اليوم الأحد 18-10-2020.. ويسجل 18.30جنيه بالأهلى

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:06 م
تباين سعر اليورو اليوم الأحد 18-10-2020.. ويسجل 18.30جنيه بالأهلى اليورو
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 18-10-2020 أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.30 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.28 جنيه للشراء.
 
18.40 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.30 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.48 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.30 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.26 جنيه للشراء.
 
18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.27 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.29 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.27 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.
 
 
 
اليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولى.
 
يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أن العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

 


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