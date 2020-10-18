تباين سعر الدولار اليوم الأحد 18-10-2020 .. ويسجل 15.65جنيه بالأهلى

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 18-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في حين شهد ف بنك عوده ارتفاعا بقيمه قرش واحد ليسجل 15.65جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.64 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.74 جنيه.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع .



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.64 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.74 جنيه . سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.