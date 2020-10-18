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تباين سعر الدولار اليوم الأحد 18-10-2020 .. ويسجل 15.65جنيه بالأهلى

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:06 م
تباين سعر الدولار اليوم الأحد 18-10-2020 .. ويسجل 15.65جنيه بالأهلى الدولار
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 18-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في حين شهد ف بنك عوده ارتفاعا بقيمه قرش واحد ليسجل 15.65جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.64 جنيه.
 
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.74 جنيه.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع .
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.64 جنيه.
 
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.74 جنيه .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.
 
 
ويتجه الدولار، الذى يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تسجيل أول مكسب أسبوعى فى ثلاثة أسابيع بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكى.
 
وتسببت جائحة كورونا فى عمليات طبع غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، ما يضع الذهب على مسار أفضل عام له فى عشر سنوات نظرا لجاذبيته كتحوط فى مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
 
 
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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