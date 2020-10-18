تباين بورصات الخليج بأولى جلسات الأسبوع.. وصعود السعودية ومسقط

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.08% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8560.81 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.25% رابحاً 8.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3602.460 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.16% خاسراً 7.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.954 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 100 مليون درهم ليغلق عند مستوى 682.040 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.61% خاسراً 13.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2181.22 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.16% خاسراً 7.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.954 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 100 مليون درهم ليغلق عند مستوى 682.040 مليار درهم، ومال اللون الأحمر على بورصتي الكويت والبحرين.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8560.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسراً 14.88 نقطة ليغلق عند مستوى 14628.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 415.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.71%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.21%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%.

وقفز 120 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.75%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 9.29%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 8.59%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "زين السعودية" بنسبة 4.87%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 3.37%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 448.4 مليون ريال سعودي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.25% رابحاً 8.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3602.460 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 795.3 ألف ريال عبر تنفيذ 398 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.59%، ثم سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 5.13%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.65%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 8.77%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 8.51%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 6.98%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 188.8 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 0.52%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 7.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.954 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 100 مليون درهم ليغلق عند مستوى 682.040 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 119.9 مليون سهم، بقيمة 610.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1511 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.10%، 0.07%، على التوالي.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 7.81%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.38%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.94%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.78%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 1.69%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 1.43%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 170.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.36%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% خاسراً 49.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 62.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6314.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسراً 22.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4435.14 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسراً 23.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4496.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 333.5 مليون سهم بقيمة 50 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.94%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، فيما ارتفع قطاع المنافع وحيداً بنسبة 0.31%.

وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.82%، يليه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.74%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.14%، فيما تصدر سهم بنك وربة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.68% يليه سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.90%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسراً 0.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 481.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة ناس بنسبة 0.52%، 9.26%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.72% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسراً 13.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2181.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.2 مليون سهم محققة ما قيمته 91.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1816 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع النقل نسبة 1.34%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.56%، 0.09%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.60%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.21%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.1 مليون ورقة بقيمة 25.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.20%.