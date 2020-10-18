الهيئة الوطنية تجدد قيد 3 منظمات مصرية وتقيد 6 مؤسسات لمتابعة انتخابات البرلمان

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 103 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
أولا: تجديد قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:
1-مؤسسة العدل لحقوق الانسان
2-الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بسوهاج
3-جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية
ثانيا: يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:
1-المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالاسماعيلية
2-مؤسسة اللواء عصام الدين أبو العزايم
3-المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم
4-جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة
5-جمعية الوحدة العربية
6-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب
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