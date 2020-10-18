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الهيئة الوطنية تجدد قيد 3 منظمات مصرية وتقيد 6 مؤسسات لمتابعة انتخابات البرلمان

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:16 م
الهيئة الوطنية تجدد قيد 3 منظمات مصرية وتقيد 6 مؤسسات لمتابعة انتخابات البرلمان المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 103 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

 

أولا: تجديد قيد مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:

1-مؤسسة العدل لحقوق الانسان

2-الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بسوهاج

3-جمعية المنتزه للتنمية والثقافة بالإسكندرية

 

ثانيا: يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية وهى:

1-المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان بالاسماعيلية

2-مؤسسة اللواء عصام الدين أبو العزايم

3-المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم

4-جمعية شباب لجيل للتنمية والمساندة

5-جمعية الوحدة العربية

6-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب

 

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الهيئة الوطنية للانتخابات

منظمات المجتمع المدنية

متابعة الانتخابات

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