اليوم السابع
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لسرعة تنفيذ الإفراج الجمركى..

"المستوردين" تدعو لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير معامل مركزية بالموانئ

الأحد، 18 أكتوبر 2020 08:51 م
"المستوردين" تدعو لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير معامل مركزية بالموانئ حمادة العجوانى
كتب أحمد حمادة

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دعا حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة حول توفير معامل مركزية في جميع الموانئ المحورية لسرعة تنفيذ الإفراج الجمركي.

وأشاد بتصريحات الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، بتأكيده أن وزارة المالية تستهدف الوصول إلى زمن الإفراج الكلي للبضائع من 3 إلى 5 أيام، وذلك نتيجة طبيعة بسبب تبسيط الإجراءات وتوفر المعامل فى الموانى المحورية.

وشدد العجواني، على ضرورة توحيد الإجراءات الجمركية التي تتم في المواني وتبسيطها حتى تحصل الشحنة على الإفراج النهائى في وقت قصير.

وأوضح  العجواني، بأنهم قاموا بإعداد مذكرة خاصة بنظام التخليص المسبق وعرضها على منى نصر مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية، حيث ناقش الاجتماع تطوير النشاط الجمركي بموانئ الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار العجواني، إلى أن نشاط التخليص الجمركي لا يمكن أن يترك العشوائية بل يحتاج إلى نظام مؤسسي في التعامل معه بحيث تكون هناك خطط عامة لحل المشاكلات وليس بحلول فردية.

وناشد العجواني، بضرورة العمل على تسهيل وتطبيق نظام الإفراج المسبق، والذي يواجه بعض المعوقات بالمنافذ الجمركية، حيث ينظر لمن يتعامل وفق هذا النظام على أنه “مهرب”، مما أدى إلى العزوف عن العمل بهذا النظام بالرغم من أهميته.

وكانت مستشارة وزير المالية منى نصر، وعدت حينها بالعمل على تذليل العقبات أمام تطبيق هذا النظام من خلال التدريب للتنفيذيين بالمواقع الجمركية المتعاملين مع هذا النظام، حيث هناك اهتمام من قبل وزارة المالية بالتوسع في تطبيق هذا النظام.
 

الجمارك

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الغرف التجارية

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