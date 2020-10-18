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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يترشح لرئاسة مجلس الشيوخ..فيديو

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:21 م
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يترشح لرئاسة مجلس الشيوخ..فيديو الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
كتب محمود حسين

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أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ، بعد أن دعا الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنا إلى انتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء حلف اليمين من قبل جميع الأعضاء.
 
 
ودعا هريدى الراغبين فى الترشح لإعلان رغبتهم خلال مدة خمس دقائق، ولم يتقدم أحد سوى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، قائلا: "أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن، ترشحى لرئاسة مجلس الشيوخ، أنا توليت الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وأمضيت وقتا طويلا في القضاء المصرى بأنواعه المختلفة وأشرف بترشحى لهذا الموقع".
 
وأعلن رئيس الجلسة تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية الانتخاب برئاسة سامح عاشور، وعضوية إبراهيم حجازى وهانى سرى الدين وعايدة نصيف ومحمد لطفى الساعى.

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