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المترو يواصل توزيع كمامات على العاملين ويشدد على ارتدائها في كل الخطوط

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:00 م
المترو يواصل توزيع كمامات على العاملين ويشدد على ارتدائها في كل الخطوط مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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استمرت شركة المترو فى توزيع كمامات على العاملين لديها للوقاية من فيروس كورونا، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مع التنبيه على جمهور الركاب عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات بضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال خطوط المترو.

وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.

كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للوقاية من كورونا.

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.

 


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حركة المترو

اخبار مصر

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