اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الدولة تقوم بدورها ويبقى دور المواطن

كتب رامى محيى الدين

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك زيادة كبيرة فى الأعداد خلال الأسابيع القليلة فى أوروبا وهو ما يدعو للقلق، فى حين أننا نلاحظ تراخيا كبيرًا فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن، أننا لا نستطيع تحديد ما إذا كانت الحالات ستزداد بشكل قوى أم لا، مشيرة إلى إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات فى المدارس والمواصلات العامة ويبقى على المواطن أن يقوم بدوره.

وتابعت: ليس من المفترض أن يتم لبس الكمامة من 8 إلى 10 ساعات، ويفضل أن يتم تغييرها وإذا كان الشخص موجودا فى أماكن مزدحمة، ولابد أن يلبس الكمامة وإذا كان الشخص وحده فلا داعى للبس القمامة، مؤكده أنه لا يوجد شىء اسمه تقوية المناعة والتعليمات العامة التى درسناها فى الابتدائية هى التى تحافظ على المناعة.



واختتمت قائلة، إن العالم كله يقوم بالتجارب لإيجاد علاج وفى الصين كانت الأعشاب جزء كبير منها وحتى الآن لم تثبت فاعلية أى لقاح أو دواء، وغدًا ننتظر التعديل فى بروتوكولات العلاج.