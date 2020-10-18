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القومى للمراة يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ

الأحد، 18 أكتوبر 2020 09:22 م
القومى للمراة يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ
كتبت آية دعبس

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيس مجلس الشيوخ، وإلى كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة والسيدة فيبى فوزى لانتخابهما وكيلى المجلس.

كما تقدم المجلس القومى للمرأة بالتهنئة لجميع عضوات وأعضاء مجلس الشيوخ مع انعقاد أول جلسة اليوم بعد غياب دام 7 سنوات، متمنيين لهم التوفيق فى مهمتهم النيابية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن بدء انعقاد جلسات مجلس الشيوخ هو بداية فصلا جديداً فى الحياة البرلمانية المصرية فى هذه المرحلة الهامة من مراحل العمل الوطنى، نظرًا لكونه الغرفة التشريعية الثانية بجانب مجلس النواب، ولما له من دور بالغ الأهمية فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وتوسيع مجالاتها.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص التهانى القلبية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدة على أنه قامة قانونية ودستورية عظيمة يشهد له بالوطنية والإخلاص فقد قضى العديد من سنوات حياته المهنية فى القضاء المصرى بأنواعه حتى وصل إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا وها هو الآن يستكمل مسيرته الوطنية كرئيسا لمجلس الشيوخ، متمنية له دوام التوفيق والسداد فى دوره الوطنى الجديد.

كما وجهت رئيسة المجلس خالص التهانى الى وكيلى مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة والسيدة فيبى فوزى، متمنية لهما دوام النجاح والتوفيق لما فيه صالح الوطن.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن أمنياتها لجميع عضوات واعضاء مجلس الشيوخ بخالص التوفيق فى مهمتهم العظيمة وتحقيق ما نصبو إليه بعلمهم وخبرتهم فى شتى مجالات الحياة من اجل رفعه وطننا العزيز.

 

 


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