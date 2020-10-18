الصين تسجل أرقام مرتفعة لشباب يعانون من اضطرابات نفسية وسط أزمة كورونا

كتبت إيناس البنا

تقع هونج كونج الآن في قبضة ارتفاع مقلق في عدد الشباب الذين يعانون من الضائقة العاطفية والأفكار الانتحارية خلال جائحة فيروس كورونا ، بسبب إغلاق المدارس ، ومشاعر العزلة ، والحجج العائلية ، وعدم اليقين بشأن المستقبل .

قالت ثلاث منظمات صحية إنها تحول تركيزها على خدمات الشباب استجابة للوضع المتدهور، ووفقا لتقرير الجريدة الصينية " SCMO"، فأن أحد المؤسسات منع الانتحار، قالت إن أكثر من 70 % من الأشخاص الذين يستخدمون خدمات البريد الإلكتروني هم من الطلاب ، بدءًا من المرحلة الابتدائية إلى المستوى الجامعي. وأضافت أن عدد المستخدمين الذين لديهم أفكار انتحارية تضاعف بين يونيو وسبتمبر.



تزايد التأثير النفسى للشباب بسبب كورونا

كان إغلاق المدارس ، والشعور بالعزلة وعدم اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل ، هي القضايا الرئيسية في معظم الحالات ، مع الخلافات بين الآباء والأطفال ، والتي تتدفق من الاضطرار إلى العيش معًا في أماكن مغلقة لفترات طويلة ، وهو عامل آخر.

وفقًا لبيانات المؤسسة الخيرية ، أفاد حوالي 12.5 % من الأفراد الذين يستخدمون خدمات الخط الساخن والبريد الإلكتروني لديهم بأفكار انتحارية في يناير ، وارتفع الرقم إلى 13.5 % بحلول أبريل. في الشهر الماضي ، كان 12.7 %.

كما أفادت منصة نصية أخرى تعمل على مدار 24 ساعة ، Open Up ، تستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 29 عامًا ، عن زيادة في اتصال الشباب بهم بسبب الضيق العاطفي، وقالت إن الحالات ارتفعت من 86 يوميا في فبراير إلى 110 يوميا في سبتمبر ، بزيادة قدرها 28 %.

سجل موقع Coolminds ، وهو موقع للصحة العقلية للشباب تديره Mind HK ومجموعة KELY Support Group ، زيادة بنسبة 41 % في قاعدة مستخدميه بين شهري يوليو وسبتمبر، وقالت إن معظم الزيارات سُجلت في سبتمبر ، عندما استأنفت المدارس الدراسة بعد شهور من التعلم عبر الإنترنت.

فيما قال خبير بارز في مجال الصحة العقلية في هونغ كونغ، إن على الجمعيات الخيرية التعامل مع الشباب الذين يعانون من ضائقة في أسرع وقت ممكن لتقليل معدل الانتحار.

أظهراستطلاع رأي لمؤسسة Mind HK ، أجري على 328 مستجيبًا في الفترة بين 11 و 27 سبتمبر، أن 57 % من سكان هونج كونج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا قالوا إن صحتهم العقلية ساءت بين يوليو وسبتمبر.

فيما وجدت دراسة استقصائية أجرتها جامعة هونج كونج في أغسطس أن حوالي 75 % من سكان المدينة تظهر عليهم علامات الاكتئاب المعتدل إلى الشديد في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية ووسط الوباء، وكان الشباب يعانون أكثر بكثير من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وأعراض الاكتئاب.

وصفت الدكتورة هانا ريدي ، الرئيس التنفيذي لشركة Mind HK ، نتائج دراسة جامعة هونج كونج بأنها "صادمة" وقالت إنه يجب أن يكون هناك تركيز متجدد على كيفية التعامل مع الشباب، “نحن قلقون للغاية بشأن الشباب ، وخاصة الطلاب.

ومع ذلك ، قالت إن حقيقة أن المزيد من الأشخاص يتواصلون لطلب المساعدة من الجمعيات الخيرية كان علامة على أن وصمة العار المرتبطة بالصحة العقلية آخذة في التناقص.

ارتفع معدل الانتحار المتوقع في المدينة في عام 2019 إلى 13.0 لكل 100000 شخص مع 974 حالة وفاة ، مقارنة بـ 12.3 لكل 100000 شخص في عام 2018 مع 919 حالة وفاة ، وفقًا لبيانات من مركز أبحاث الانتحار والوقاية منها.