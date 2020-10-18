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الصحة تقرر السماح بعلاج أطقمها الطبية بالمستشفيات طبقا لرغباتهم

الأحد، 18 أكتوبر 2020 10:43 م
الصحة تقرر السماح بعلاج أطقمها الطبية بالمستشفيات طبقا لرغباتهم الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قررت وزارة الصحة والسكان، السماح بعلاج أى من العاملين لديها من الأطقم الطبية فى أى جهة صحية، وذلك وفقا لقانون التأمين الصحي.

وحسب القرار الذي حصل اليوم السابع على نسخة منه، تلتزم هيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمة الصحية لجميع العاملين بوحدات وزارة الصحة والسكان والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وكذلك مديربات الشئون الصحية بالمحافظات، طبقا لرغباتهم في تلقي الخدمة الصحية، بأي من مستشفيات الهيئة المذكورة.

ويتم الإحالة بخطاب مختوم من جهة العمل للمنتفعين الموجودين بالخدمة، أما المحالين بالمعاش فتتم الإحالة بموجب جواب من الهيئة وفي الحالتين بالمجان.
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