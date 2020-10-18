اليوم السابع
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السيطرة على الأمراض: عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بفيروس كورونا تنقل العدوى

الأحد، 18 أكتوبر 2020 10:00 م
السيطرة على الأمراض: عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بفيروس كورونا تنقل العدوى عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بكورونا تنقل العدوى
كتبت أمل علام

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كشف مركزالسيطرة على الأمراض في الصين، إن عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بفيروس كورونا الحي يمكن أن تسبب العدوى، مضيفة بإن ملامسة هذه العبوات قد يسبب العدوى، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

جاء ذلك في الوقت الذي اكتشف فيه المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وعزل فيروس كورونا الحي على العبوة الخارجية لسمك القد المجمد أثناء جهود تعقب الفيروس في تفشي تم الإبلاغ عنه الأسبوع الماضي في مدينة تشينجداو، حسبما ذكر المركز عبر موقعه الكتروني.

وأضاف المركز، أن الاكتشاف هو الأول من نوعه في العالم، يشير إلى أنه من الممكن أن ينتقل فيروس كورونا، لمسافات طويلة عبر البضائع المجمدة.

ونصح المركز العمال الذين يتعاملون مع المنتجات المجمدة، ويعالجونها، ويبيعونها، أن يتجنبوا الاتصال الجلدي المباشر بالمنتجات التي قد تكون ملوثة.

وحذرت الموظفين من عدم لمس أفواههم، أو أنوفهم، قبل خلع ملابس العمل التي يمكن أن تكون ملوثة دون غسل أيديهم ويجب عليهم إجراء الفحوصات بانتظام.

وأضاف المركز، إن النتائج التي توصل إليها مركز السيطرة على الأمراض، أنه تم العثور على آثار للفيروس في بعض العينات المأخوذة من الأطعمة المجمدة أو عبوات الأطعمة، لكن كمية الفيروس كانت منخفضة.

 


كورونا

فيروس كورونا

عبوات الاطعمة المجمدة

انتقال فيروس كورونا من عبوات الاطعمة المجمدة

انتقال عدوى كورونا

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