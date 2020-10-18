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الخشت يعلن تطوير استقبال قصر العينى بمواصفات عالمية بـ 300 مليون جنيه.. صور

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:07 م
الخشت يعلن تطوير استقبال قصر العينى بمواصفات عالمية بـ 300 مليون جنيه.. صور الخشت يتفقد أعمال تطوير استقبال قصر العينى
كتب محمد صبحى ومحسن البديوى

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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم، برفقة الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العينى والدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية، أعمال التجديد وإعادة التأهيل لمستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد، ومتابعة التجهيزات قبل الافتتاح الرسمى قريبًا باعتباره واحد من أهم المشروعات القومية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان اليوم أنه تمت زيادة المساحة الكلية لمستشفى الطوارئ من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ لتصبح وفق كود مستشفيات الطوارئ الدولية، مما يعود بالإيجاب والأثر الكبير على المرضى المترددين على طوارئ قصر العيني.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم العمل على إعادة هيكلة مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العينى، وإعادة تصميمه وفق مواصفات علمية عالمية، موضحًا أن تكلفة المشروع من حيث التطوير وإعادة الهيكلة والبناء والتشطيبات وشراء الأجهزة وفق أحدث المواصفات العالمية، بلغت حوالى 300 مليون جنيه.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تطوير مستشفيات قصر العينى وفق أحدث الوسائل والنظم بهدف إحداث نقلة حضارية من تقديم الخدمات الطبية المتميزة بفكر جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن ما تم تنفيذه من تطوير داخل مستشفيات جامعة القاهرة ساهم بشكل كبير فى مواجهة الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، حيث تؤدى الجامعة دورًا كبيرًا فى مساندة الدولة المصرية لمواجهة الوباء، حيث خصصت مستشفى قصر العينى الفرنساوى كمستشفى للعزل، بالإضافة إلى مستشفى الباطنة وعيادة متخصصة بقصر العينى لكافة العاملين للرد على الاستفسارات الطبية والتشخيص المبدئى واجراء المسحات، والإشراف الطبى الكامل على المصريين العائدين من الخارج فى الحجر الصحي.

 

جدير بالذكر أن مستشفيات قصر العينى تشهد عملية تطوير شاملة تنفيذا لمشروع تطوير قصر العينى 2020، والذى تعمل عليه جامعة القاهرة منذ فترة، وتمكنت من إنجاز مراحل كبيرة منه، حيث يهدف المشروع إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسى ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفيات قصر العينى لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع الملقاه على عاتقه فى هذا المجال.

 

ويهدف المحور الرئيسى لمشروع تطوير مستشفيات قصر العينى إلى تغيير نمط المستشفيات العامة، الذى أدى بمرور الزمن إلى كثير من التكرار، وهدر لموارد الدولة، وعدم الكفاءة وعدم القدرة على تلبية متطلبات العصر الحديث من التخصصات فى كل المجالات الطبية، إلى نمط المستشفيات المتخصصة بحيث يتم تقسيم المستشفيات إلى مستشفيات تخصصية رأسية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية من خلال خلق برامج على أساس التخصصات.

 

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