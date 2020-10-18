التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20 إلى 25%، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات الأخرى.

وكان اليوم السابع قد نشر متوسط اسعار حلوى المولد النبوى الشريف بالسوق المحلى اليوم السبت 17-10-2020 .

وسجلت اسعار العبوات من 50جنيها وبها 10 قطع متنوعة، إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة، وتأتى محتويات، وأيضا يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة، وأخرى بـ450 جنيها بها 120 قطعة، و550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة، ويوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه المجمعات الاستهلاكية بطرح كافة المنتجات والسلع الغذائية وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا اللحوم المبردة والطازجة، بالتوازى مع استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية .